21:39 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Гранквист рассказал, как должна играть сборная Швеции на ЧМ-2018


Капитан и защитник сборной Швеции Андреас Гранквист считает, что его команда должна справиться с Мексикой в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2018

Мексика - сильная команда, нам нужно быть более осторожными с ними, но при этом быть быстрыми в атаках, работать технично, - цитирует ТАСС бывшего игрока "Краснодара".

Сборная Швеции сыграет в группе F против команд Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи

Опрос

За какую сборную вы будете болеть на чемпионате мира-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5285614

К комментариям
1