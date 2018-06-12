Гранквист рассказал, как должна играть сборная Швеции на ЧМ-2018

Капитан и защитник сборной Швеции Андреас Гранквист считает, что его команда должна справиться с Мексикой в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2018.

- Мексика - сильная команда, нам нужно быть более осторожными с ними, но при этом быть быстрыми в атаках, работать технично, - цитирует ТАСС бывшего игрока "Краснодара".

Сборная Швеции сыграет в группе F против команд Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).

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