21:07 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Гранат установил антирекорд чемпионатов мира


Защитник сборной России Владимир Гранат установил антирекорд чемпионатов мира, начиная с 1966 года, информирует Opta. В матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией (1:1, 4:3 - по пенальти) он провел наибольшее время на поле (75 минут), при этом не отдав ни одного точного паса.

Напомним, что Гранат вышел на поле после перерыва, заменив Юрия Жиркова. Добавим, что защитник коснулся мяча 11 раз и сделал пять передач.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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