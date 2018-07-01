Годин перед матчем с Португалией попросил партнеров играть за мать, за отца и за соседа

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Португалии (2:1) рассказал, как команда настраивалась перед выходом на поле. С напутсвенной речью перед партнерами выступил капитан команды Диего Годин.

- Сегодня перед матчем он всем сказал: мы играем за мать, за отца, за соседа... Мы должны предпринять все возможные усилия для победы, - приводит "Р-Спорт" слова Табареса.

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