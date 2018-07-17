Главный тренер сборной Панамы ушел в отставку после ЧМ-2018

Колумбийский специалист Эрнан Дарио Гомес покинул пост главного тренера сборной Панамы, сообщает ВВС. Под его руководством команда впервые в истории вышла на чемпионат мира-2018. В групповом турнире панамцы потерпели три поражения - от Бельгии (0:3), Англии (1:6) и Туниса (1:2).

Гомес руководил командой с 2014 года. Теперь он займет аналогичный пост в сборной Эквадора. Колумбиец уже работал с эквадорцами и вывел их на ЧМ-2002.