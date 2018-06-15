Главный тренер сборной Исландии поблагодарил Россию за хороший прием на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Халльгримссон поблагодарил Россию за гостеприимный прием на чемпионате мира и поздравил национальную команду с победой в стартовом матче турнира против Саудовской Аравии (5:0). Сборная Исландии в субботу стартует на чемпионате мира матчем с Аргентиной на московском стадионе "Спартак".

- Добрый день, - по-русски начал главный тренер. - Для начала хотел бы поздравить Россию со вчерашней победой, - отметил тренер. - Спасибо ей за теплый прием! Для нас выбрали очень хорошее место – Гелленджик. Гостеприимные добрые люди, отличные условия. Хвалить можно долго. Надеюсь, мы сможем отблагодарить хозяев за гостеприимство. Найдем, как это сделать.

Сразу, предвосхищая вопросы, отвечу: каждый футболист хочет играть. Каждый – готов и физически, и психологочески. Этот чемпионат – исторический момент для всех. А я всегда был зубным врачом и всегда им останусь. (Михил ГОНЧАРОВ)