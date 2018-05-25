Главный тренер сборной Дании: "Я видел игру сборной Франции. Ничего особенного"

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде не верит в успех сборной Франции на чемпионате мира-2018. По его мнению, датчане поборются с французами за первое место в группе C.

– Сборная Франции стоит поработать над командной игрой, – цитирует Jyllands-Posten Харейде. – У французом больше нет такого лидера, как Зидан, который знал, как сплотить команду. Команды с вершины рейтинга ФИФА являются лучшими на чемпионате мира, только не в случае с Францией. Я видел игру французов ​​против Польши и Швеции в Стокгольме. Ничего особенного.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.

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