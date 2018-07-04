Глава "Натали Турс" объяснил проблемы туроператора успехом сборной России на ЧМ-2018

Президент туроператора "Натали Турс" Владимир Воробьев заявил, что чемпионат мира-2018, а также успешное выступление сборной России на данном турнире, способствовали снижению выездного туризма.

- Мы стали замечать падение продаж, начиная с середины апреля, в первую очередь это коснулось европейских направлений - там, где у нас и стали возникать проблемы, - приводит слова Воробьева РБК. - Проблемы с продажами и с ликвидностью в компании обострились после начала чемпионата мира по футболу, когда успехи российской сборной стали приводить к тому, что большее количество россиян предпочитало оставаться в России, и по нашей оценке и по оценке наших коллег дополнительное падение продаж составило более 40%.

Сборная России вышла в 1/4 финала чемпионата мира, обыграв Испанию (1:1, 4:3 пен.). В четвертьфинале она встретится с командой Хорватии (7 июля, Сочи).

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