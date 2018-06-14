Гитарист "Арии": "Черчесов никому ничего не доказывает, работает как считает нужным"

Гитарист группы "Ария" Сергей Попов не считает сборную Саудовской Аравии слабой командой. Напомним, что в матче открытия чемпионата мира по футболу сборная России нанесла поражение саудовцам со счетом 5:0.

– Говорят, саудиты – очень слабая команда. Вы это почувствовали?

– Я бы так не сказал, они хорошо контролируют мяч, были моменты. Просто мы оказались сегодня сильнее.

– Такой разгром – шок для вас?

– Не шок, но приятная неожиданность, как и для всей страны. Победы, конечно, ждали, но не такой крупной. Команда поймала кураж и ее сложно было остановить.

– Теперь хейтеры Черчесова должны перед ним извиниться? Он всем все показал?

– Я думаю, Черчесов никому ничего не показывает и не доказывает, работает как считает нужным. Да и выводы рано делать, главные матчи впереди.

– Черышев – король?

– Черышев – отличный игрок европейского уровня.

– Кто был лучшим?

– Банально – но билась вся команда, это главное. Все молодцы. Если кого– то выделять – Головин, Дзюба, Черышев. Жаль, что Дзагоев получил травму.

– Какие цели на ЧМ теперь надо ставить?

– Выигрывать следующий матч.

– Какие прогнозы на матч с Египтом?

– 50 на 50

– Россия выйдет из группы?

– Если не потеряет сегодняшний кураж – выйдет. (Никита КАМЫШЕВ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу