23:20 14 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Гитарист "Арии": "Черчесов никому ничего не доказывает, работает как считает нужным"

Гитарист группы "Ария" Сергей ПОПОВ. Фото Евгений СТУКАЛИН
Гитарист группы "Ария" Сергей ПОПОВ. Фото Евгений СТУКАЛИН

Гитарист группы "Ария" Сергей Попов не считает сборную Саудовской Аравии слабой командой. Напомним, что в матче открытия чемпионата мира по футболу сборная России нанесла поражение саудовцам со счетом 5:0.

 
Четверг. Москва. Россия - Саудовская Аравия - 5:0. Команда Станислава Черчесова показала великолепную игру в матче открытия чемпионата мира.Россия - Саудовская Аравия - 5:0. 14 июня 2018, комментарий о матче чемпионата мира

– Говорят, саудиты – очень слабая команда. Вы это почувствовали?

– Я бы так не сказал, они хорошо контролируют мяч, были моменты. Просто мы оказались сегодня сильнее.

– Такой разгром – шок для вас?

– Не шок, но приятная неожиданность, как и для всей страны. Победы, конечно, ждали, но не такой крупной. Команда поймала кураж и ее сложно было остановить.

– Теперь хейтеры Черчесова должны перед ним извиниться? Он всем все показал?

– Я думаю, Черчесов никому ничего не показывает и не доказывает, работает как считает нужным. Да и выводы рано делать, главные матчи впереди.

– Черышев – король?

– Черышев – отличный игрок европейского уровня.

– Кто был лучшим?

– Банально – но билась вся команда, это главное. Все молодцы. Если кого– то выделять – Головин, Дзюба, Черышев. Жаль, что Дзагоев получил травму.

– Какие цели на ЧМ теперь надо ставить?

– Выигрывать следующий матч.

– Какие прогнозы на матч с Египтом?

– 50 на 50

– Россия выйдет из группы?

– Если не потеряет сегодняшний кураж – выйдет. (Никита КАМЫШЕВ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

Россия - Саудовская Аравия

 

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