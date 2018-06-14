Гитарист "Арии": "Черчесов никому ничего не доказывает, работает как считает нужным"

Гитарист группы "Ария" Сергей Попов не считает сборную Саудовской Аравии слабой командой. Напомним, что в матче открытия чемпионата мира по футболу сборная России нанесла поражение саудовцам со счетом 5:0.
– Говорят, саудиты – очень слабая команда. Вы это почувствовали?
– Я бы так не сказал, они хорошо контролируют мяч, были моменты. Просто мы оказались сегодня сильнее.
– Такой разгром – шок для вас?
– Не шок, но приятная неожиданность, как и для всей страны. Победы, конечно, ждали, но не такой крупной. Команда поймала кураж и ее сложно было остановить.
– Теперь хейтеры Черчесова должны перед ним извиниться? Он всем все показал?
– Я думаю, Черчесов никому ничего не показывает и не доказывает, работает как считает нужным. Да и выводы рано делать, главные матчи впереди.
– Черышев – король?
– Черышев – отличный игрок европейского уровня.
– Кто был лучшим?
– Банально – но билась вся команда, это главное. Все молодцы. Если кого– то выделять – Головин, Дзюба, Черышев. Жаль, что Дзагоев получил травму.
– Какие цели на ЧМ теперь надо ставить?
– Выигрывать следующий матч.
– Какие прогнозы на матч с Египтом?
– 50 на 50
– Россия выйдет из группы?
– Если не потеряет сегодняшний кураж – выйдет. (Никита КАМЫШЕВ)
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Сборная России на чемпионате мира по футболу