Гильермо Очоа о матче с Германией: "Вижу в глазах всех товарищей желание выйти на поле и взять три очка"

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа накануне матча чемпионата мира против Германии отметил, что его команда не боится соперника и будет играть на победу. Этот матч станет первым для мексиканцев и немцев на нынешнем мировом первенстве.

Матч пройдет на московском стадионе "Лужники" и начнется в 18.00 по местному времени.

- У нас у всех есть огромное желание победить завтра, - цитирует "Р-Спорт" Очоа. - Вижу в глазах всех товарищей желание выйти на поле и взять три очка. Это наш стиль, наша стратегия. Мы знаем, что Германия без сомнения является фаворитом, надо всегда об этом помнить. Но для нас это ничего не меняет. Мы очень долго готовились к этому чемпионату и чувствуем, что готовы. Завтра мы сделаем все, что зависит от нас.

Напомним, на групповом этапе мексиканцы также встретятся с командами Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).