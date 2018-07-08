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"Герои!" Песков - об игре сборной России на ЧМ-2018


Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии (2:2, пенальти – 3:4). По его словам, в этой встрече игроки умирали на поле.

– Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими! – приводит life.ru слова Пескова.

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Россия - Хорватия

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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