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Гернот Рор: "Нигерия еще может выйти из группы"


Главный тренер сборной Нигерии  Гернот Рор верит, что его команда способна выйти из группы на ЧМ-2018. В первом матче нигерийцы проиграли Хорватии со счетом 0:2.

– Мы очень разочарованы поражением, – цитирует AFP Рора. – Хорватия играла лучше. Мы могли вернуться во втором тайме, когда начали хорошо. Но ошиблись. Выход в плей-офф еще возможен. Мы будем настроены оптимистично. У нас молодая команда, которая учится. В следующем матче с Исландией постараемся сыграть лучше.

Хорватия - Нигерия

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