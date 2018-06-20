Генсек ООН прибыл в Москву, где посетит матч ЧМ-2018

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с официальным визитом прилетел в Москву, сообщает ТАСС. Он планирует встретиться с Президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Также португальский чиновник посетит матч чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Марокко​. Игра состоится 20 июня на стадионе "Лужники".

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