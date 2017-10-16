Генсек ФИФА ознакомится в Сочи с работой волонтеров-медиков перед ЧМ-2018

Президент РФС и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура и генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин 19 октября посетят Сочи. Среди прочего они посмотрят, как будут работать на турнире волонтеры, оказывающие медицинскую помощь. Сочинский стадион "Фишт" примет шесть матчей чемпионата мира.

- 19 октября у нас здесь будет генсек ФИФА, Алексей Сорокин. Мы обязательно откроем это (волонтерское медицинское) направление: на каждом стадионе медицинский центр, на каждом объекте - медпункт. 13 больниц мы реконструируем в стране, работы волонтерам-медикам много, - цитирует ТАСС Мутко.