Газинский рассказал, с кем больше всего общается в сборной. И это не Смолов

Полузащитник сборной России Юрий Газинский в интервью "СЭ" отметил, что больше всего в национальной команде общается с защитником Сергеем Игнашевичем.



– Первый ваш вызов в сборную – вернее, довызов – случился при Капелло осенью 2014 года, когда травму получил Игорь Денисов. Чем запомнился итальянец?

– Я с ним – вернее, он со мной – практически не общался. Тренировочный процесс – и все. То, что увидел, укладывается в два слова – дисциплина и тактика. Помню, в новинку для меня оказалось, что с обеда или ужина все футболисты должны уходить вместе. Меня об этом не предупредили, я было встал, но меня одернули: "Посиди немножко. Когда последний игрок доест, можно будет идти".

Мы тогда, помню, с Сергеем Игнашевичем познакомились и начали общаться. С тех пор, пусть и редко, но поздравляем друг друга с какими-то успехами. Рад увидеть его здесь. Как человек готовит себя на тренировках! Глядя на него, никогда не поверишь, сколько ему лет. В сборной смотрят не на возраст, а на уровень футболиста.

– С кем, кстати, больше всего общаетесь сейчас в сборной? С одноклубником Федором Смоловым?

– У меня никогда не возникало проблем с коммуникацией, так что со всеми. Но больше всех – наверное, как раз с Игнашевичем. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Юрия Газинского - здесь