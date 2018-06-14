Газинский рассказал о детской мечте

Автор первого и победного мяча сборной России Юрий Газинский поделился эмоциями от победы над сборной Саудовской Аравии (5:0).

- Спасибо за поздравления, долго к этому шли! Крупная победа даст положительных эмоций, готовимся к Египту. Задача была использовать все моменты, забить все, что можно. Удалось. Мой гол? В детстве мог только мечтать о таком. Мечта сбылась. Попасть сюда было мечтой, а забить... Доля везения. Но не только - упорный труд тоже. Не расслабляемся. Понимаем, что впереди два сложнейших матча. Надо забыть эту победу как можно скорее и сосредоточиться на Египте.

- Следующая мечта какая?

- Игра с Египтом! Нужно сыграть качественно. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

С египтянами сборная России сыграет 19 июня в Санкт-Петербурге.