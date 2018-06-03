Гаттузо на ЧМ-2018 в России будет просматривать игроков для "Милана"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо приедет на чемпионат мира в Россию, чтобы просматривать игроков для своей команды, утверждает calciomercato. В списке потенциальных трансферов "россонери" находятся пять футболистов.
Приоритетной целью является форвард сборной Колумбии и "Монако" Радамель Фалькао. В список также попали нападающий сборной Германии и "Лейпцига" Тимо Вернер, полузащитники сборной Бельгии Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед") и Юри Тилеманс ("Монако"), а также защитник сборной Португалии и "Бенфики" Рубен Диаш.
Гаттузо возглавляет "Милан" с ноября 2017 года. Под его руководством команда заняла 6-е место в серии А и попала в Лигу Европы.
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