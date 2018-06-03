22:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Гаттузо на ЧМ-2018 в России будет просматривать игроков для "Милана"


Главный тренер "Милана"  Дженнаро Гаттузо приедет на чемпионат мира в Россию, чтобы просматривать игроков для своей команды, утверждает calciomercato. В списке потенциальных трансферов "россонери" находятся пять футболистов.

Приоритетной целью является форвард сборной Колумбии и "Монако"  Радамель Фалькао. В список также попали нападающий сборной Германии и "Лейпцига"  Тимо Вернер, полузащитники сборной Бельгии Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед") и Юри Тилеманс ("Монако"), а также защитник сборной Португалии и "Бенфики"  Рубен Диаш

Гаттузо возглавляет "Милан" с ноября 2017 года. Под его руководством команда заняла 6-е место в серии А и попала в Лигу Европы

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