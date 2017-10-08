Гарет Саутгейт: "Литва оборонялась всей командой"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Литвы (1:0) отметил, что у литовцев – организованная оборона. Специалист также добавил, что его команде предстоят сложные игры против Германии и Бразилии.

– У Литвы была организованная защита, они оборонялись все командой. Нам пришлось сильно постараться, чтобы добраться до их ворот, – цитирует ITV Саутгейта. – В следующем месяце нам будет непросто – нам предстоят сложные игры против Германии и Бразилии.