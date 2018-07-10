Гаэль Монфис: "Жду отличного матча от Франции и Бельгии"

Французский теннисист Гаэль Монфис ждет очень напряженного полуфинального матча ЧМ-2018 между Францией и Бельгией. Он признался, что старался следить за всеми матчами команды.

– Буду смотреть игру дома со своей девушкой, братом и несколькими друзьями, – цитирует AFP Монфиса. – Жду отличного матча. С обеих сторон есть отличные игроки. Это будет шикарный вечер. Конечно, хочу, чтобы Франция победила. Смотрел матчи чемпионата мира при любой возможности, хотя играл на Уимблдоне.

Довелось в Лондоне в баре посмотреть часть игры с Аргентиной. Сумасшедшая атмосфера. Но моя девушка не любит футбол, поэтому пришлось на один тайм пойти в прогулку по Лондону. Постоянно следил за ходом матча по телефону и переписывался.

Франция – Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ