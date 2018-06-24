Гаджи Гаджиев: "ВАР нужно было внедрять еще десять лет назад"

Бывший главный тренер ряда российских клубов Гаджи Гаджиев в интервью "СЭ" выразил мнение, что система ВАР оправдывает себя. Чемпионат мира в России стал первым, на котором применяется система видеоповторов.

– Любая система имеет свою погрешность, но пока арбитры не пользовались ВАР, процент ошибок был выше, – говорит Гаджиев. – Думаю, что раза в три количество промахов рефери с началом использования ВАР сократилось. Но это не значит, что новшества позволят свести их к нулю. Просто исчезнут грубые ляпов или, по меньшей мере, их станет в несколько раз меньше.

– У ФИФА пока нет четких пояснений как должны использоваться видеоповторы…

– Это потому, что на таком турнире ВАР работает впервые. Как писал Пушкин: опыт – сын ошибок трудных. То есть сейчас необходимо набраться опыта, а потом вносить какие-то изменения и дополнения.

– Может быть стоило сначала обкатать систему, допустим, на юношеских чемпионатах мира?

– Если учесть, что исправлена серия судейских ошибок, причем влияющих на результат, то это уже оправдано. Абсолютно не сомневаюсь, что ВАР уже дает положительные результаты. Ошибки остаются, но их стало значительно меньше. Это несомненный плюс. Я вообще считаю, что ВАР нужно было внедрять уже лет десять назад. Но ФИФА – консервативная организация и очень медленно вводит новшества. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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