Франция и Хорватия выдали самый результативный финал за 52 года

В решающем матче чемпионата мира Франция и Хорватия общими усилиями забили шесть голов. Это повторение второго результата в истории финалов. Столько же забивали команды Уругвая и Аргентины (1930 год), Италии и Венгрии (1938-й), Англии и ФРГ (1966-й). Более результативный финал состоялся в 1958 году, когда Бразилия разгромила Швецию со счетом 5:2. За последние 52 года ни в одном из финалов не было забито более пяти голов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Финалы чемпионатов мира по футболу
|
Год
|
Страна
|
Чемпион
|
Финалист
|
Счет
|
Голы
|
1930
|
Уругвай
|
Уругвай
|
Аргентина
|
4:2
|
6
|
1934
|
Италия
|
Италия
|
Чехословакия
|
2:1 (д.в.)
|
3
|
1938
|
Франция
|
Италия
|
Венгрия
|
4:2
|
6
|
1954
|
Швейцария
|
ФРГ
|
Венгрия
|
3:2
|
5
|
1958
|
Швеция
|
Бразилия
|
Швеция
|
5:2
|
7
|
1962
|
Чили
|
Бразилия
|
Чехословакия
|
3:1
|
4
|
1966
|
Англия
|
Англия
|
ФРГ
|
4:2 (д.в.)
|
6
|
1970
|
Мексика
|
Бразилия
|
Италия
|
4:1
|
5
|
1974
|
ФРГ
|
ФРГ
|
Голландия
|
2:1
|
3
|
1978
|
Аргентина
|
Аргентина
|
Голландия
|
3:1 (д.в.)
|
4
|
1982
|
Испания
|
Италия
|
ФРГ
|
3:1
|
4
|
1986
|
Мексика
|
Аргентина
|
ФРГ
|
3:2
|
5
|
1990
|
Италия
|
ФРГ
|
Аргентина
|
1:0
|
1
|
1994
|
США
|
Бразилия
|
Италия
|
0:0 (пен. – 3:2)
|
0
|
1998
|
Франция
|
Франция
|
Бразилия
|
3:0
|
3
|
2002
|
Корея/Япония
|
Бразилия
|
Германия
|
2:0
|
2
|
2006
|
Германия
|
Италия
|
Франция
|
1:1 (пен. – 5:3)
|
2
|
2010
|
ЮАР
|
Испания
|
Голландия
|
1:0 (д.в.)
|
1
|
2014
|
Бразилия
|
Германия
|
Аргентина
|
1:0 (д.в.)
|
1
|
2018
|
Россия
|
Франция
|
Хорватия
|
4:2
|
6
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