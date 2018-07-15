20:11 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Франция и Хорватия выдали самый результативный финал за 52 года


В решающем матче чемпионата мира Франция и Хорватия общими усилиями забили шесть голов. Это повторение второго результата в истории финалов. Столько же забивали команды Уругвая и Аргентины (1930 год), Италии и Венгрии (1938-й), Англии и ФРГ (1966-й). Более результативный финал состоялся в 1958 году, когда Бразилия разгромила Швецию со счетом 5:2. За последние 52 года ни в одном из финалов не было забито более пяти голов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Финалы чемпионатов мира по футболу

Год

Страна

Чемпион

Финалист

Счет

Голы

1930

Уругвай

Уругвай

Аргентина

4:2

6

1934

Италия

Италия

Чехословакия

2:1 (д.в.)

3

1938

Франция

Италия

Венгрия

4:2

6

1954

Швейцария

ФРГ

Венгрия

3:2

5

1958

Швеция

Бразилия

Швеция

5:2

7

1962

Чили

Бразилия

Чехословакия

3:1

4

1966

Англия

Англия

ФРГ

4:2 (д.в.)

6

1970

Мексика

Бразилия

Италия

4:1

5

1974

ФРГ

ФРГ

Голландия

2:1

3

1978

Аргентина

Аргентина

Голландия

3:1 (д.в.)

4

1982

Испания

Италия

ФРГ

3:1

4

1986

Мексика

Аргентина

ФРГ

3:2

5

1990

Италия

ФРГ

Аргентина

1:0

1

1994

США

Бразилия

Италия

0:0 (пен. – 3:2)

0

1998

Франция

Франция

Бразилия

3:0

3

2002

Корея/Япония

Бразилия

Германия

2:0

2

2006

Германия

Италия

Франция

1:1 (пен. – 5:3)

2

2010

ЮАР

Испания

Голландия

1:0 (д.в.)

1

2014

Бразилия

Германия

Аргентина

1:0 (д.в.)

1

2018

Россия

Франция

Хорватия

4:2

6

 

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