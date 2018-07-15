Франция и Хорватия выдали самый результативный финал за 52 года

В решающем матче чемпионата мира Франция и Хорватия общими усилиями забили шесть голов. Это повторение второго результата в истории финалов. Столько же забивали команды Уругвая и Аргентины (1930 год), Италии и Венгрии (1938-й), Англии и ФРГ (1966-й). Более результативный финал состоялся в 1958 году, когда Бразилия разгромила Швецию со счетом 5:2. За последние 52 года ни в одном из финалов не было забито более пяти голов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Финалы чемпионатов мира по футболу