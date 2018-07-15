21:36 15 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Франция - Хорватия - 4:2. Видеообзор финального матча ЧМ-2018


В финальном матче чемпионата мира-2018 сборная Франции победила Хорватию в "Лужниках" со счетом 4:2.

Авторами голов в составе французов стали Антуан Гризманн, Поль Погба и Кильян Мбаппе. Кроме того, Марио Манджукич забил в свои ворота.

В составе хорватов отличились Иван Перишич и Марио Манджукич

Видеообзор матча Франция - Хорватия можно посмотреть на официальном канале ФИФА в YouTube

Франция - Хорватия

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