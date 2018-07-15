19:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия. Как забивал Погба. Разбор момента

Гол Поля Погба. Гол Поля Погба. Гол Поля Погба. Гол Поля Погба. Гол Поля Погба. Гол Поля Погба. Гол Поля Погба. Гол Поля Погба.
Гол Поля Погба.

Разбираем эпизод, в котором полузащитник сборной Франции Поль Погба в финальном матче чемпионата мира по футболу-2018 с Хорватией на 59-й минуте сделал счет 3:1.

Собственно, Погба же эту атаку и начал. Хавбек прекрасным длинным пасом бросил в прорыв Кильяна Мбаппе.

Гол Поля Погба.
Гол Поля Погба.
Гол Поля Погба.
Гол Поля Погба.

Мбаппе вошел в штрафную и, немного пофинтив, сделал передачу на Антуана Гризманна.

Гол Поля Погба.
Гол Поля Погба.
Гол Поля Погба.
Гол Поля Погба.

А тот, в свою очередь, отбросил мяч под удар Погба, который успел прибежать к чужой штрафной.

Гол Поля Погба.
Гол Поля Погба.

Удар принял на себя защитник, однако мяч отскочил к Погба и тот сходу уже с левой ноги пробил еще раз и попал точно в угол. (Дмитрий ГИРИН)

Гол Поля Погба.
Гол Поля Погба.
Гол Поля Погба.
Гол Поля Погба.
Гол Поля Погба.
Гол Поля Погба.

Финал чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия: онлайн-трансляция матча

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