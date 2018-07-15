Финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия. Как забивал Погба. Разбор момента

Разбираем эпизод, в котором полузащитник сборной Франции Поль Погба в финальном матче чемпионата мира по футболу-2018 с Хорватией на 59-й минуте сделал счет 3:1.
Собственно, Погба же эту атаку и начал. Хавбек прекрасным длинным пасом бросил в прорыв Кильяна Мбаппе.
Гол Поля Погба.
Гол Поля Погба.
Мбаппе вошел в штрафную и, немного пофинтив, сделал передачу на Антуана Гризманна.
Гол Поля Погба.
Гол Поля Погба.
А тот, в свою очередь, отбросил мяч под удар Погба, который успел прибежать к чужой штрафной.
Гол Поля Погба.
Удар принял на себя защитник, однако мяч отскочил к Погба и тот сходу уже с левой ноги пробил еще раз и попал точно в угол. (Дмитрий ГИРИН)
Гол Поля Погба.
Гол Поля Погба.
Гол Поля Погба.
Финал чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия: онлайн-трансляция матча