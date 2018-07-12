"ФИНАААААААААААААААААААААЛ!" Безумный твит сборной Хорватии

Хорватский футбольный союз опубликовал эмоциональный твит после выхода сборной в финал чемпионата мира-2018. В полуфинале хорваты обыграли Англию (2:1 д.в.) и в решающем матче сыграют с Францией. В твиттере союза появилось сообщение со словом "finale" ("финал"), в котором последняя буква была повторена 193 раза.
🇭🇷🆚🏴– HNS | CFF (@HNS_CFF) 11 июля 2018 г.
FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!#BeProud #FlamingPride #Family #CROENG #WorldCup #Vatreni🔥 pic.twitter.com/bqwLqdT429