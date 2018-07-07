Филиппе Коутинью: "Мы хотели дойти до финала. Сейчас критика обрушится на нас со всех сторон"

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутинью после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира от Бельгии (1:2) заявил, что команда хотела пробиться в финал турнира, но не смогла.

- Мы хотели дойти до финала и делали все для этого. Я уверен, что сейчас критика обрушится на нас со всех сторон, - цитирует Goal Коутинью - Жизнь продолжается, это футбол. Кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. Мы расстроены, потому что хотели выступить лучше, чем в Бразилии четыре года назад (4 место. – Прим. "СЭ"). К сожалению, не смогли.

Напомним, бельгийцы в полуфинале ЧМ сыграют с Францией.