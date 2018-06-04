ФИФА переделает официальную заставку ЧМ-2018 из-за креста на Спасской башне. Фото

ФИФА представит обновленную версию официальной телевизионной заставки чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.



Ролик был презентован 1 июня. В видео можно заметить, что на Спасской башне вместо рубиновой звезды установлен крест.

- ФИФА очень рада, что официальная заставка вызвала такой отклик, особенно у российских болельщиков. С их помощью мы смогли определить, что при изображении указанного элемента была допущена неточность. Сейчас мы работаем над обновленной версией, она в ближайшее время будет выпущена, - говорится в заявлении ФИФА.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче-открытия на "Лужниках" встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

ФИФА представила официальную заставку ЧМ-2018