ФИФА переделает официальную заставку ЧМ-2018 из-за креста на Спасской башне. Фото

ФИФА представит обновленную версию официальной телевизионной заставки чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Ролик был презентован 1 июня. В видео можно заметить, что на Спасской башне вместо рубиновой звезды установлен крест.
- ФИФА очень рада, что официальная заставка вызвала такой отклик, особенно у российских болельщиков. С их помощью мы смогли определить, что при изображении указанного элемента была допущена неточность. Сейчас мы работаем над обновленной версией, она в ближайшее время будет выпущена, - говорится в заявлении ФИФА.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче-открытия на "Лужниках" встретятся сборные России и Саудовской Аравии.
Camry163
А часы Ролекс на нормальные заменят? - нет! это же реклама!
14:29
Sergey_msk
ФИФА поставила крест на перспективах российской сборной на домашнем чемпионате мира, вытащить её из группы не представляется возможным, ибо тащить не за что!
14:20
загадочный лысый ассятин
Я в шоке от отечественных цензоров -- пили/дурков!!! Вместо того, чтобы оооочень внимательно отсмотреть возможные провокации, они с радостными сопле--визгами запустили её в эфир!!! Хоть кого--то конкретного КОНКРЕТНО накажут????
14:19
icezellion
А часы Ролекс на нормальные заменят?
14:14
Jean4
Это просто Фифа поставила крест на всем нашем футболе. Не надо ничего переделывать.
14:10