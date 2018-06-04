13:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА переделает официальную заставку ЧМ-2018 из-за креста на Спасской башне. Фото

Крест на Спасской башне в ролике ФИФА.
Крест на Спасской башне в ролике ФИФА.
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ФИФА представит обновленную версию официальной телевизионной заставки чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ролик был презентован 1 июня. В видео можно заметить, что на Спасской башне вместо рубиновой звезды установлен крест. 

- ФИФА очень рада, что официальная заставка вызвала такой отклик, особенно у российских болельщиков. С их помощью мы смогли определить, что при изображении указанного элемента была допущена неточность. Сейчас мы работаем над обновленной версией, она в ближайшее время будет выпущена, - говорится в заявлении ФИФА.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче-открытия на "Лужниках" встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

ФИФА представила официальную заставку ЧМ-2018

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Camry163

А часы Ролекс на нормальные заменят? - нет! это же реклама!

14:29

Sergey_msk

ФИФА поставила крест на перспективах российской сборной на домашнем чемпионате мира, вытащить её из группы не представляется возможным, ибо тащить не за что!

14:20

загадочный лысый ассятин

Я в шоке от отечественных цензоров -- пили/дурков!!! Вместо того, чтобы оооочень внимательно отсмотреть возможные провокации, они с радостными сопле--визгами запустили её в эфир!!! Хоть кого--то конкретного КОНКРЕТНО накажут????

14:19

icezellion

А часы Ролекс на нормальные заменят?

14:14

Jean4

Это просто Фифа поставила крест на всем нашем футболе. Не надо ничего переделывать.

14:10

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