ФИФА представила официальную заставку ЧМ-2018

ФИФА представила телевизионную заставку чемпионата мира-2018. Видео опубликовано на официальном канале организации в YouTube.
Ранее была представлена официальная песня турнира. Композицию под названием Live It Up исполнили Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче-открытия на "Лужниках" встретятся сборные России и Саудовской Аравии.
Jean4
Видео ряд просто классный, а вот музычку могли бы получше подобрать.
23:16
Bred38
Сейчас попробовал...запустил ролик без звука под музыку заставки Игры Престолов (Джавади)...это просто офигенно...)))))
23:06
Bred38
Вставьте музыку от игры престолов пожалуйста...)))
22:57
HerculesKolya
Охх ты, круто получилось!!!
22:51
баламошка
Если бы несколько памятников не влепили, то я бы не понял, что это о России. Сделали качественно, но ни о чём. Не понравилось, за душу не берёт, не оригинально, не юморно. Хотя не потомкам урода Забиваки говорить о красоте)
22:48