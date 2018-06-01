ФИФА представила официальную заставку ЧМ-2018

ФИФА представила телевизионную заставку чемпионата мира-2018. Видео опубликовано на официальном канале организации в YouTube.

Ранее была представлена официальная песня турнира. Композицию под названием Live It Up исполнили Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче-открытия на "Лужниках" встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

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