22:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА представила официальную заставку ЧМ-2018

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ФИФА представила телевизионную заставку чемпионата мира-2018. Видео опубликовано на официальном канале организации в YouTube. 

Ранее была представлена официальная песня турнира. Композицию под названием Live It Up исполнили Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче-открытия на "Лужниках" встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Jean4

Видео ряд просто классный, а вот музычку могли бы получше подобрать.

23:16

Bred38

Сейчас попробовал...запустил ролик без звука под музыку заставки Игры Престолов (Джавади)...это просто офигенно...)))))

23:06

Bred38

Вставьте музыку от игры престолов пожалуйста...)))

22:57

HerculesKolya

Охх ты, круто получилось!!!

22:51

баламошка

Если бы несколько памятников не влепили, то я бы не понял, что это о России. Сделали качественно, но ни о чём. Не понравилось, за душу не берёт, не оригинально, не юморно. Хотя не потомкам урода Забиваки говорить о красоте)

22:48

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