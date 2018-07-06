16:23 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА оштрафовала Швецию на 70 тысяч швейцарских франков


ФИФА оштрафовала Футбольную ассоциацию Швеции на 70 тысяч франков, информирует пресс-служба организации. Причиной послужило нарушение правил медиа и маркетинга. 

Во время матча 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии (1:0) члены шведской делегации демонстрировали неразрешенные коммерческие бренды на предметах экипировки.

Помимо денежного взыскания, шведам вынесли предупреждение. 

Сборная Швеции в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Англией (7 июля, Самара).

Швеция - Англия

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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180706/1139005519.html

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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