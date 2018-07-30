ФИФА 23 сентября подведет технические итоги ЧМ-2018

ФИФА на официальном сайте объявила о том, что технические итоги чемпионата мира-2018 будут подведены 23 сентября в Лондоне. На мероприятие приглашены главные тренеры и технические директора 211 ассоциаций-членов организации, а также технических экспертов всех шести конфедераций.

Как отмечает пресс-служба международной федерации, целью конференции является анализ ЧМ-2018 с технической и тактической точек зрения, определение тенденции и сравнение основных выводов с предыдущими розыгрышами мирового первенства на основании отчета Технической исследовательской группы ФИФА. На мероприятии также будут обсуждаться вопросы внедрения системы видеопомощи арбитрам (ВАР) и ее влияния на игру.

– Чемпионат мира-2018 имел огромный успех как на поле, так и за его пределами, – сказал заместитель генерального секретаря ФИФА Звонимир Бобан. – В рамках этой конференции мы стремимся представить и обсудить основные выводы, которые выявили наши эксперты. Также мы хотим прислушаться к отзывам ассоциаций-членов ФИФА.

Чемпионат мира стоит рассматривать как платформу для обучения, которая может положительно повлиять на техническое развитие футбола во всем мире. На общей конференции мы сможем пообщаться сразу со всеми нашими ассоциациями-членами, а также начать насыщенный и многосторонний футбольный диалог.

Конференция состоится накануне церемонии вручения премий лучшим игрокам и тренерам сезона-2017/18. На звание лучшего тренера претендует наставник сборной России Станислав Черчесов, под руководством которого команда впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала.