09:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Фернанду Сантуш: "Нынешняя сборная Португалии не уступает той, что выиграла Евро-2016"


Главный тренер сборной Португалии  Фернанду Сантуш считает, что его команда не уступает той, которая выиграла Евро-2016. По его словам, при этом португальцы не будут фаворитами на ЧМ-2018.

– Думаю, что нынешняя сборная не уступает той, что была на Евро-2016, – цитирует A Bola Сантуша. – Я абсолютно уверен в своей команде. Но сравнивать ее с той, что была два года назад, не стоит. Мы знаем, чего ждать от команды. Нужно выложиться по полной программе и сделать все, чтобы Португалия выиграла чемпионат мира.

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