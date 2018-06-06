Фернанду Сантуш: "Нынешняя сборная Португалии не уступает той, что выиграла Евро-2016"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш считает, что его команда не уступает той, которая выиграла Евро-2016. По его словам, при этом португальцы не будут фаворитами на ЧМ-2018.

– Думаю, что нынешняя сборная не уступает той, что была на Евро-2016, – цитирует A Bola Сантуша. – Я абсолютно уверен в своей команде. Но сравнивать ее с той, что была два года назад, не стоит. Мы знаем, чего ждать от команды. Нужно выложиться по полной программе и сделать все, чтобы Португалия выиграла чемпионат мира.