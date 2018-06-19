Фернанду Сантуш: "Марокко - одна из лучших сборных Африки. Нужно сыграть, как на Евро"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что думает о предстоящем сопернике, команде Марокко. Матч чемпионата мира между португальцами и марокканцами пройдет в среду, 20 июня, на московском стадионе "Лужники. Встреча начнется в 15.00 по местному времени.

- Почти все говорят, что матч с Марокко будет тяжелым. Готовы?

- Конечно, это хорошая команда, одна из лучших в Африке. И тренер сильный, опытный, поработал во многих чемпионатах. Так что команда организована, тактически обучена. В ней много техничных и быстрых игроков. Нам же нужно показать все свои сильные качества. Да, игра важная, но еще ничего не решено в этой группе.

- Португалии достаточно сыграть грамотно, чтобы победить Марокко?

- Нет, нужно играть на уровне чемпиона Европы. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.