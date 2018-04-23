Федор Смолов: "Стать, как Саленко, лучшим бомбардиром ЧМ? Предпочту выход из группы"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов во время интервью пресс-службе ФИФА принял участие в блице. Форвард сказал, что для него важнее результаты команды, чем личные достижения.
– Новая Зеландия в матче открытия Кубка конфедераций-2017 или Саудовская Аравия в матче открытия ЧМ-2018?
– Значимость матча с Саудовской Аравией выше, груз ответственности совсем иной. Кроме того, саудиты гораздо сильнее, чем команда Новой Зеландии.
– Стать лучшим бомбардиром чемпионата мира и войти в историю, как Олег Саленко, но при этом не выйти из группы, или выступить с командой в плей-офф, но самому показать не столь яркую игру?
– Конечно, предпочту выход из группы. Намного лучше, если все игроки окажутся на коне, а не кто-то один.
Напомним, на чемпионате мира-1994 сборная России не смогла выйти из группы, заняв третье место. Нападающий национальной команды Олег Саленко забил на турнире в США 6 мячей, причем 5 из них во встрече с Камеруном (6:1).
- Сборная России (футбол)
- Краснодар
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Федор Смолов
- ФИФА
- Сборная Саудовской Аравии
- Олег Саленко
shpasic
конём окажется разве что только Смолов.
15:46
Не Эксперт
Как бесит Смолов. Эй, гараж, ты средний и посредственный. Ты свой клуб быков уж вывел в лидер что ли в премерке? Помни свое место, посредственность. Клубы топовые за тобой быдло не бегали и не бегают.
15:40