Федор Смолов: "Стать, как Саленко, лучшим бомбардиром ЧМ? Предпочту выход из группы"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов во время интервью пресс-службе ФИФА принял участие в блице. Форвард сказал, что для него важнее результаты команды, чем личные достижения.

– Новая Зеландия в матче открытия Кубка конфедераций-2017 или Саудовская Аравия в матче открытия ЧМ-2018?

– Значимость матча с Саудовской Аравией выше, груз ответственности совсем иной. Кроме того, саудиты гораздо сильнее, чем команда Новой Зеландии.

– Стать лучшим бомбардиром чемпионата мира и войти в историю, как Олег Саленко, но при этом не выйти из группы, или выступить с командой в плей-офф, но самому показать не столь яркую игру?

– Конечно, предпочту выход из группы. Намного лучше, если все игроки окажутся на коне, а не кто-то один.

Напомним, на чемпионате мира-1994 сборная России не смогла выйти из группы, заняв третье место. Нападающий национальной команды Олег Саленко забил на турнире в США 6 мячей, причем 5 из них во встрече с Камеруном (6:1).