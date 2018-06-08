Федор Кудряшов: "Вообще не знаю, что пишут о сборной России. Следил только за НХЛ"

Защитник сборной России Федор Кудряшов после очередной тренировки в Новогорске рассказал, что вообще не следит за критикой в адрес национальной команды перед чемпионатом мира. Сборная не может выиграть на протяжении семи матчей. Команда опустилась в рейтинге ФИФА на 70-е место.

- За соперниками по группе следите? Как вам игра Саудовской Аравии в атаке?

- Нам показывали ее матчи. И надо сказать, неплохая команда, особенно впереди. Детально пока не разбирали.

- За победой "Вашингтона" в Кубке Стэнли ночью следили?

- Ночью нет, но утром обзор посмотрели. Кто знаком с российскими хоккеистами лично, наверное, поздравил. Но я никого не знаю.

- Сейчас в адрес сборной звучит много критики. И со стороны болельщиков, и в прессе. Опять глумятся над тем, что Россия - худшая из участниц чемпионата мира согласно рейтингу ФИФА. Это злит?

- А я вообще не знаю, о чем пишут. Как только закончился чемпионат России, я отключил все спортивные порталы. Следил только за НХЛ. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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