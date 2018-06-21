Фатма Самура: "Сборная России отлично выступает, на вас устремлены взоры со всего мира"

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура выступила с речью на открытии Парка футбола на Красной площади. По ее словам, чемпионат мира оправдывает все ожидания.

– Я никогда не сомневалась, что мы будем здесь на Красной площади, а Россия проведет чемпионат мира на самом высоком уровне, – заявила Самура. – А миллионы болельщиков со всего мира приедут насладиться праздником. Единственное сомнение – мой родной Сенегал начнет ЧМ с победы, и этого я дождалась. Сегодня мы открываем парк, который символизирует суть футбола и за что его любим. Это радость и дух спортивного соперничества, то, как футбол способен объединять людей из разных стран и культур. В течение трех недель взоры со всего мира устремлены в Россию, и ваша сборная отлично пока выступает.

​Сборная России победила Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1). В заключительном матче на групповом этапе встретится с Уругваем в Самаре. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу