Фарфан выписан из больницы и присоединится к "Локомотиву" в июле

Нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан, получивший травму в расположении национальной команды, выписан из больницы, информирует ТАСС. Он присоединится к клубу после отпуска, на втором сборе железнодорожников в Австрии.

Фарфан был отправлен в больницу 23 июня после столкновения на тренировке сборной Перу в подмосковных Химках, где команда базировалась во время группового турнира чемпионата мира. Фарфан столкнулся с игроком молодежной сборной Джереми Агирре, после чего упал и потерял сознание. У футболиста было диагностировано сотрясение мозга.

"Фарфан выписан из больницы и сегодня улетает на родину в отпуск. Он прилетит на второй сбор команды в Австрии, но, возможно, задержится на два-три дня", - отмечается в сообщении.

Во вторник сборная Перу обыграла в третьем матче группового турнира ЧМ команду Австралии (2:0), но выбыла из турнира, проиграв первые две встречи Франции (0:1) и Дании (0:1). Фарфан не принял участия в заключительной игре из-за травмы.

"Локомотив" проводит первый предсезонный сбор в Австрии, который завершится 4 июля. 8 июля команда отправится на второй австрийский сбор, который продлится до 22 июля.