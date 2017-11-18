Фарфан - о выходе сборной Перу на ЧМ-2018: "Лучшее еще впереди"

Нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан признался, что для него ответный стыковой матч против Новой Зеландии (2:0) был сродни финалу. Форвард железнодарожников назвал первый за 36 лет выход в финальную часть мирового первенства подарком народу своей страны.

- Мы обязаны были выиграть любой ценой, - цитирует официальный сайт ФИФА Фарфана. - Команда настроилась на все сто. Давление было колоссальное, ведь это по сути был финальный матч, но мы сконцентрировались, и все сложилось, как надо.

Наша победа – подарок всем перуанцам, которые столько лет ждали этого успеха. Лучшее еще впереди. Наша команда не зазнается, но знает, на что способна.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Жеребьевка турнира, при которой сборная Перу вместе с Испанией, Швейцарией, Англией, Колумбией, Мексикой, Уругваем и Хорватией попала во вторую корзину, состоится 1 декабря в Москве.