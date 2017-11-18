Фарфан - о выходе сборной Перу на ЧМ-2018: "Лучшее еще впереди"

Нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан признался, что для него ответный стыковой матч против Новой Зеландии (2:0) был сродни финалу. Форвард железнодарожников назвал первый за 36 лет выход в финальную часть мирового первенства подарком народу своей страны.
- Мы обязаны были выиграть любой ценой, - цитирует официальный сайт ФИФА Фарфана. - Команда настроилась на все сто. Давление было колоссальное, ведь это по сути был финальный матч, но мы сконцентрировались, и все сложилось, как надо.
Наша победа – подарок всем перуанцам, которые столько лет ждали этого успеха. Лучшее еще впереди. Наша команда не зазнается, но знает, на что способна.
Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.
Жеребьевка турнира, при которой сборная Перу вместе с Испанией, Швейцарией, Англией, Колумбией, Мексикой, Уругваем и Хорватией попала во вторую корзину, состоится 1 декабря в Москве.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=11/news=%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D0%BF%D