Фабиан Делф: "В Англии все сходят с ума"

Полузащитник сборной Англии Фабиан Делф остался доволен выходом команды в полуфинал ЧМ-2018. В 1/4 финала англичане обыграли Швецию со счетом 2:0.

– Трудно выразить это словами, – цитирует A Bola Делфа. – Это была фантастическая неделя. Я хочу поблагодарить Саутгейта за то, что он позволил мне слетать домой, чтобы увидеть рождение третьего ребенка. Это невероятные ощущения.

Я, когда прилетел в сборную снова, пытался рассказать игрокам, что происходит в Англии. Мы тут словно в пузыре. Но в Англии все сходят с ума. Даже люди, которые не любят футбол.

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