FA сократит представительство на ЧМ-2018 из-за напряженной политической обстановки

Футбольная ассоциация Англии (FA) присоединится к правительству страны в вопросе бойкота чемпионата мира-2018, утверждает Daily Mail. Организация из-за напряженной политической обстановки между Великобританией и Россией максимально сократит число представителей на турнире.
Сообщается, что на чемпионат мира отправятся только самые высокопоставленные сотрудники. Среди них исполнительный директор FA Мартин Гленн и председатель организации Грэг Кларк. Это решение касается первых двух матчей сборной Англии на групповом этапе чемпионата мира с Тунисом и Панамой. На третью встречу против Бельгии FA отправит больше число представителей.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна понизит уровень делегации на турнире из-за обвинений России в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Агглия сыграет в Тунисом 18 июня в Волгограде, Панамой 24 июня в Нижнем Новгороде и Бельгией 28 июня в Калининграде.
Объектив
Так ясен пень, какой смысл ехать на матчи с Тунисом и Панамой?!)) На Бельгию и на ПО приедут, жучары ))
22:36 20 апреля
Генри Морган
Пока турнир собирается посетить только одна официальная делегация из Европы - из Бельгии. Остальные пока хранят молчание.
16:23 20 апреля
Ботаникум
"Нагличане" - с воза, России - ЛЕГЧЕ!!!!!!
13:05 20 апреля
vasiunchik
Хорошие новости! Спасибо! Не представляю кто может вообще расстроится от того, что будем наблюдать меньшее количество этих постных рож...
12:56 20 апреля