FA сократит представительство на ЧМ-2018 из-за напряженной политической обстановки

Футбольная ассоциация Англии (FA) присоединится к правительству страны в вопросе бойкота чемпионата мира-2018, утверждает Daily Mail. Организация из-за напряженной политической обстановки между Великобританией и Россией максимально сократит число представителей на турнире.

Сообщается, что на чемпионат мира отправятся только самые высокопоставленные сотрудники. Среди них исполнительный директор FA Мартин Гленн и председатель организации Грэг Кларк. Это решение касается первых двух матчей сборной Англии на групповом этапе чемпионата мира с Тунисом и Панамой. На третью встречу против Бельгии FA отправит больше число представителей.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна понизит уровень делегации на турнире из-за обвинений России в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Агглия сыграет в Тунисом 18 июня в Волгограде, Панамой 24 июня в Нижнем Новгороде и Бельгией 28 июня в Калининграде.