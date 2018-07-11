Евгений Кафельников: "Для всего мирового футбола будет лучше, если в финале ЧМ встретятся Франция и Англия"

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников сказал, что будет болеть за Англию в полуфинале чемпионата мира-2018 против Хорватии. Победитель встречи сыграет в финале с Францией, победившей Бельгию (1:0).



- Надеюсь, англичане выиграют. Я болею эту команду с самого начала, - сказал Кафельников.

- С чем это связано?

- Это родоначальники футбола, история.

- У какой из играющих сегодня команд больше шансов против Франции в финале, и кто для "трехцветных" предпочтительнее?

- Считаю, что для всего мирового футбола с исторической точки зрения будет лучше, если в финале встретятся англичане и французы. Такая вывеска выглядит намного интереснее, чем "Франция – Хорватия". Ни в коем случае не хочу принижать заслуг балканской команды, но выход британцев в финал станет по-настоящему мировым событием. Конечно, финал сам по себе уже таковым является, но битва двух соседей станет вишенкой на торте нашего чемпионата мира. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Матч Хорватия - Англия состоится сегодня в "Лужниках". Начало - в 21.00 по московскому времени.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское) // Свежие новости о чемпионате мира по футболу