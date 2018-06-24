21:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Это уникальное событие". Британец - о ЧМ-2018


Футбольный обозреватель портала Goal Сэм Ли признался, что отлично проводит время на чемпионате мира в России. 

Мы слышали многое о России до турнира, люди не были уверены, стоит ли сюда приезжать, - сказал Ли в интервью RT. - Но я могу сказать, что здесь можно отлично провести время, так же как и на любом другом чемпионате мира. Все болельщики веселятся вместе, и это уникальное событие.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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https://russian.rt.com/sport/news/528245-zhurnalist-futbol-chm2018-rossiya

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