"Это уникальное событие". Британец - о ЧМ-2018

Футбольный обозреватель портала Goal Сэм Ли признался, что отлично проводит время на чемпионате мира в России.

- Мы слышали многое о России до турнира, люди не были уверены, стоит ли сюда приезжать, - сказал Ли в интервью RT. - Но я могу сказать, что здесь можно отлично провести время, так же как и на любом другом чемпионате мира. Все болельщики веселятся вместе, и это уникальное событие.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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