Это мой парень! Петер Шмайхель порадовался за взятый сыном Каспером пенальти

Вратарь сборной Дании Каспер Шмайхель взял пенальти на последних минутах матча 1/8 финала чемпионата мира от хорвата Луки Модрича.
На 116-й минуте Шмайхель угадал, куда будет бить Модрич, и спас команду от поражения.
Больше всех за него радовался отец - легендарный Петер. Его реакция - бесценна.
Групповой этап #ЧМ2018 – 2️⃣4️⃣пенальти– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 1 июля 2018 г.
Пенальти плей-офф
✅ Гризманн
❌ Модрич#ХорватияДания pic.twitter.com/XuTPLr5FjA
Порадовал отца 🔝 pic.twitter.com/DeqaIANkqL– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 1 июля 2018 г.
Like father, like son.– Optus Sport (@OptusSport) 1 июля 2018 г.
Peter Schmeichel LOVED that save!
Croatia 1-1 Denmark#CRODEN #OptusSport #WorldCup pic.twitter.com/VSVrGomTMZ