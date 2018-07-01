23:32 1 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Это мой парень! Петер Шмайхель порадовался за взятый сыном Каспером пенальти


Вратарь сборной Дании Каспер Шмайхель взял пенальти на последних минутах матча 1/8 финала чемпионата мира от хорвата Луки Модрича

На 116-й минуте Шмайхель угадал, куда будет бить Модрич, и спас команду от поражения. 

Больше всех за него радовался отец - легендарный Петер. Его реакция - бесценна.

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