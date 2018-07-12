Эрик Дайер: "Сборная Англии воссоединились с фанатами на ЧМ-2018, это очень важно"

Полузащитник сборной Англии Эрик Дайер поблагодарил фанатов за поддержку во время чемпионата мира-2018. Команда дошла до полуфинала, где проиграла Хорватии (1:2) в дополнительное время.

- С одной стороны это было фантастическое приключение, с другой мы очень расстроены, - заявил Дайер. - Все могло закончиться в нашу пользу, мы имели шансы. Но что есть, то есть. В любом случае, такой турнир - это огромный опыт. И волбще этот турнир оставит позитивные чувства. Мы можем гордиться собой. За нас переживала вся страна, и впервые за долгое время Англия забралась так высоко. Не сравнить с тем, что было во Франции. И поддержка фанатов в России была на уровне, просто потрясающая. Мы воссоединились с фанатами на этом турнире, это очень важно. Классно ощущать, что за последние недели мы дали огромному числу людей поводы повеселиться и порадоваться.у нас очень молодая команда. Все только начинается. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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