Энцо Перес: "Аргентина разбита. Нам больно и грустно"

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Перес отметил, что команде нужно найти силы, чтобы продолжать борьбу на чемпионате мира. Во втором туре группового турнира аргентинцы проиграли Хорватии со счетом 0:3.

– Нас побили, – цитирует Tyc Sports Переса. – Мы должны постараться успокоиться, нужно понять, что мы чувствуем. Команда разбита, нам всем грустно и больно. Но нужно продолжать бороться за результат, который даст нам шанс выйти из группы.

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