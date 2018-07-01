Эмоции Ерохина после победы

Полузащитник сборной России Александр Ерохин эмоционально отреагировал на победу национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 пен.).

- Дааа! - крикнул футболист в камеру пресс-службы сборной России.

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