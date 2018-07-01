22:01 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Эмоции Ерохина после победы


Полузащитник сборной России  Александр Ерохин эмоционально отреагировал на победу национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 пен.). 

- Дааа! - крикнул футболист в камеру пресс-службы сборной России.

 Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).

Испания - Россия

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