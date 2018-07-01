Эмоции Ерохина после победы

Полузащитник сборной России Александр Ерохин эмоционально отреагировал на победу национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 пен.).
- Дааа! - крикнул футболист в камеру пресс-службы сборной России.
Коротко о сегодняшнем матче 😎 pic.twitter.com/ik8Z0EBV7f– Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).
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