Эмин Махмудов: "Сборная Азербайджана поборется за выход на чемпионат Европы-2020"

Экс-полузащитник "Спартака" и "Крыльев Советов" Эмин Махмудов, ныне выступающий за "Нефтчи", в интервью Azerisport отметил игру бывшего нападающего "Зенита" Рамиля Шейдаева в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Германии (1:5). Шейдаев также добавил, что сборная Азербайджана поборется за выход на чемпионат Европы-2020.

– Как вам игра и гол Рамиля Шейдаева в матче с Германией, ведь именно это более всего запомнилось?

– Рамиль сыграл здорово, и я рад тому, что он, наконец-то, забил. Также хочу отметить Тамкина Халилзаде. Я не видел раньше его игры, только в недавних матчах за "Зире". Удивлен, почему его только сейчас стали вызывать в сборную, и он не играл в основном составе.

– Сборная Азербайджана набрала наибольшее количество очков за все время выступления в отборочных этапах, но все же стала предпоследней в группе. Как вам цикл чемпионата мира-2018?

– Сложно оценить, могли выступить получше, но и надо смотреть реально на вещи. Мы еще не та команда, которая может занять второе место в группе, но за выход на чемпионат Европы-2020 поборемся обязательно.

Напомним, что Баку входит в число городов, принимающих чемпионат Европы-2020