19:56 19 апреля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Эмилиано Ригони: "До последнего буду верить в то, что попаду в сборную Аргентины на ЧМ-2018"

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Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони отметил, что рассчитывает попасть в состав сборной Аргентины на чемпионат мира-2018. Ранее хавбек был включен в расширенный список команды.

- Моя цель - попасть в окончательный список сборной, - приводит Fox Sports слова Ригони. - Решение тренера приму с уважением, но до последнего дня буду верить, что попаду на чемпионат мира. Горжусь тем, что вошел в расширенный список из 35 игроков. Это дает дополнительную мотивацию.

Аргентина на ЧМ-2018 сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

Я не понял,а что тогда в сборной делать Месси?! Если уж туда будут набирать всякий шлак,то зачем позориться?!

21:42 19 апреля

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