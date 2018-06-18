Эктор Купер: "Болельщикам хочется, чтобы мы забивали по 3-4 мяча, но мы на чемпионате мира"

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер в преддверии матча группового турнира чемпионата мира-2018 против России отметил, что его команда всегда нацелена на атаки. В стартовой игре против Уругвая (0:1) его подопечные не смогли забить.

- В игре с Уругваем ваша команда недостаточно планировала атаки, сосредоточившись на защите. Может быть, завтра стоит сделать ставку на нападение?

- Я не беспокоюсь из-за того, что нам не удалось поразить ворота Уругвая. У нас хорошие игроки, и мы работаем не для того, чтобы забивали нам, но, наоборот, чтобы забивали мы, всегда ищем для этого возможность. Да, нашим болельщикам хочется, чтобы мы забивали по три-четыре мяча, но не забывайте - мы на чемпионате мира и играем против лучших команд планеты. (Егор БЫЧКОВ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)