Экс-игрок сборной Украины: "Господа россияне, почему вас так клинит от приветствия "Слава Украине"?"

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал скандал с игроком сборной Хорватии Домагоем Видой и членом делегации Огненом Вукоевичем. После матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России (2:2, пенальти - 4:3) Вида и Вукоевич записали видеообращение, в котором защитник призносит "Слава Украине!", а Вукоевич посвящает победу киевскому "Динамо", в котором оба ранее играли.

"Господа россияне, объясните мне пожалуйста, что такого болезненного в словах "Слава Украине"?! Отчего вас так клинит от этого приветствия? Только не надо о националистах, бандеровцах и фашистах... Кстати, парадокс, "Слава Украине" произносил Вида, если я не ошибаюсь, а выгнали Вукоевича..." - написал Левченко в Твиттере.

ФИФА выписала Виде предупреждение, а Вукоевич был исключен из состава делегации. В полуфинале турнира хорваты сыграют с Англией.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)