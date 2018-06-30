Экс-игрок сборной Колумбии назвал организацию ЧМ-2018 безупречной

Бывший защитник сборной Колумбии Хорхе Бермудес признался, что перед поездкой в Россию на чемпионат мира-2018 он сомневался в уровне безопасности на турнире. Экс-футболист отметил, что рассчитывает посмотреть как можно больше городов-организаторов турнира, путешествуя со своей национальной командой.

– Организация чемпионата мира безупречна, – цитирует RT Бермудеса. – У нас перед приездом сюда были некоторые сомнения по поводу далекого расположения и огромной дистанции между нашими странами. И насколько она безопасна. Но здесь все в порядке, я чувствую себя в безопасности. И не только я, но и наша сборная, и люди, которые сюда приехали.

Наша сборная сосредоточилась в Казани. Нам повезло проездом побывать в Москве. Еще посетили Саранск, где ходили на матч Колумбии. И сейчас мы в Самаре. Наша цель – продолжить увлекательное путешествие по городам России вместе со сборной.

Сборная Колумбии в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграет с Англией (3 июля, Москва, "Спартак").

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