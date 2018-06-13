Экс-футболист "Сатурна" прокомментировал слова Кадырова и Слепакова про сборную России

Бывший полузащитник "Сатурна", "Шахтера" и сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал слова главы Чеченской республики Рамзана Кадырова на песню Семена Слепакова про сборную России по футболу.

Ранее Кадыров на своей странице в "ВКонтакте" ответил артисту, записавшему юмористический ролик, в котором предложил назначить чиновника главным тренером сборной России. Он отметил, что песня экс-капитана команды КВН "Сборная Пятигорска" ему понравилась.

– Ну отлично, теперь Слепаков и Кадыров могут стихами и песнями общаться. Просто сказка, – написал Левченко в Твиттере.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Россияне в групповом турнире домашнего турнира сыграют в с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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