10:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Экс-футболист "Сатурна" прокомментировал слова Кадырова и Слепакова про сборную России


Бывший полузащитник "Сатурна", "Шахтера" и сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал слова главы Чеченской республики Рамзана Кадырова на песню Семена Слепакова про сборную России по футболу.

 
Рамзан КАДЫРОВ.Кадыров ответил на песню Слепакова про сборную России по футболу

Ранее Кадыров на своей странице в "ВКонтакте" ответил артисту, записавшему юмористический ролик, в котором предложил назначить чиновника главным тренером сборной России. Он отметил, что песня экс-капитана команды КВН "Сборная Пятигорска" ему понравилась.

– Ну отлично, теперь Слепаков и Кадыров могут стихами и песнями общаться. Просто сказка, – написал Левченко в Твиттере.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Россияне в групповом турнире домашнего турнира сыграют в с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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