Египетский телеведущий: "Красота египетского футбола основана на Салахе"

Египетский телеведущий Виссам Брейди поддержал нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха. Ранее стало известно, что форвард может уйти из сборной из-за конфликта с федерацией футбола.

– Мы должны сохранить то, что дает нашему футболу красоту, – написал в своем Твиттере Брейди. – Она основана на Салахе. Все наше богатство, наши успехи – все связано с нашим лидером Салахом. Он в одиночку добился успеха.

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