10:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Египетский телеведущий: "Красота египетского футбола основана на Салахе"


Египетский телеведущий Виссам Брейди поддержал нападающего сборной Египта  Мохамеда Салаха. Ранее стало известно, что форвард может уйти из сборной из-за конфликта с федерацией футбола.

 
Воскресенье. Волгоград. Мохамед САЛАХ на тренировке сборной Египта.Источник: "У Салаха конфликт с египетской футбольной ассоциацией"

– Мы должны сохранить то, что дает нашему футболу красоту, – написал в своем Твиттере Брейди. – Она основана на Салахе. Все наше богатство, наши успехи – все связано с нашим лидером Салахом. Он в одиночку добился успеха.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение – здеськалендарь матчей и расписание по городам – здесь

К комментариям
0
Материалы других СМИ